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Факти / Україна

Місцеві вибори 2020: скільки заплатять кандидати за посаду мера

На місцевих виборах 2020 кандидати на посаду мера міста повинні заплатити заставу. Її сума залежатиме від кількості виборців міста.

Внесок складе від 19 до 445 тис. грн. Ці суми зафіксовані у виборчому кодексі, який парламент підтримав у другому читанні 16 липня.

Скільки заплатять кандидати на виборах мера 2020:

  • Київ – 445 тис. грн
  • Харків – 219 тис. грн
  • Дніпро – 157 тис. грн
  • Одеса – 147 тис. грн
  • Львів – 121 тис. грн
  • Запоріжжя – 120 тис. грн
  • Кривий Ріг – 103 тис. грн
  • Миколаїв – 74 тис. грн
  • Маріуполь – 65 тис. грн
  • Вінниця – 59 тис. грн
  • Херсон – 54 тис. грн

В інших містах сума складе менше 50 тис. грн.

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Місцеві вибори 2020: скільки заплатять кандидати

Грошові застави за партійні списки в громадах, де від 10 до 90 тис. виборців, не будуть більше 18 892 грн. Стільки ж заплатять за партійні списки в міські та обласні ради.

Місцеві вибори 2020: скільки заплатять кандидати

Ці розрахунки складені на підставі даних Державного реєстру виборців станом на кінець 2019 року і є приблизними.

Точні суми застав визначить ЦВК.

Місцеві вибори 2020

Місцеві вибори в Україні відбудуться в неділю 25 жовтня 2020 року.

Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада 16 липня. Постанову підтримали 326 народних депутатів.

Джерело: Чесно

Фото: Dreamstime

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