Нардепы призвали спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова обратить внимание на заявление члена ОПЗЖ Олега Волошина о том, что в Украины нет суверенитета.

Во время заседания 17 июля напдепы от партий Европейская солидарность, Голос и групп За будущее, Доверие собрались возле трибуны и требовали привлечь к этому делу правоохранителей.

Они осудили высказывания Волошина и считают, что такой человек не может быть нардепом.

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— У нас идет война… Любой, кто позволяет себе подобные заявления, является врагом, — отметил лидер фракции Голос Сергей Рахманин.

Ситуация с заявлением Волошина

На заседании парламента 17 июля во время рассмотрения обращения Верховной Рады к парламентам других стран с заявлением об осуждении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму и Севастополе (№3736) нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, что в Украине нет суверенитета.

По его словам, Украина находится под влиянием других стран.

— Страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом, — заявил он.

Нардепы осудили выражение Волошина.