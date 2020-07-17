Нардепи закликали спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова звернути увагу на заяву члена ОПЗЖ Олега Волошина про те, що в Україні немає суверенітету.

Під час засідання 17 липня напдепи від партій Європейська солідарність, Голос та груп За майбутнє, Довіра зібралися біля трибуни та вимагали залучити до цієї справи правоохоронців.

Вони засудили висловлювання Волошина та вважають, що така людина не може бути нардепом.

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– У нас триває війна… Будь-хто, хто дозволяє собі подібні заяви, є ворогом, – відзначив лідер фракції Голос Сергій Рахманін.

Ситуація з заявою Волошина

На засіданні парламенту 17 липня під час розгляду звернення Верховної Ради до парламентів інших країн з заявою про засудження загальноросійського голосування щодо поправок до Конституції РФ в окупованому Криму та Севастополі (№3736) нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин заявив, що в Україні немає суверенітету.

За його словами, Україна перебуває під впливом інших країн.

– Країна, у якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом, – заявив він.

Нардепи засудили вислів Волошина.