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Факты / Украина / Общество

Превышение нормы в пять раз: море возле танкера Delfi загрязнено нефтепродуктами

Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде возле затонувшего танкера Delfi в Одессе превышена в пять раз, сообщил глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный.

Содержание нефтепродуктов на уровне 0,25 мг/дм3 (норма 0,05 мг/дм3) – такие результаты проб воды, взятых экологами.

Инспекторы зафиксировали на поверхности воды пленку серебристого цвета с характерным запахом. Площадь пятна — 70 кв. м.

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Чтобы остановить загрязнение, экоинспекторы обработали поверхность моря  100 л сорбента, а также закрепили и зафиксировали боновое ограждение танкера.

Танкер Delfi в Одесі

Фото: Андрій Мальований

Танкер Delfi затонул в Одессе 22 ноября в 2019 году. Тогда же возле одесского пляжа произошел масштабный разлив нефтепродуктов.

Его до сих пор не убрали, а 15 июля из него снова вылилось горючее. Сильные волны повредили боновое заграждение вокруг судна.

Источник: Андрій Мальований

Фото: Андрій Мальований

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