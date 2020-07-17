Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде возле затонувшего танкера Delfi в Одессе превышена в пять раз, сообщил глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный.

Содержание нефтепродуктов на уровне 0,25 мг/дм3 (норма 0,05 мг/дм3) – такие результаты проб воды, взятых экологами.

Инспекторы зафиксировали на поверхности воды пленку серебристого цвета с характерным запахом. Площадь пятна — 70 кв. м.

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Чтобы остановить загрязнение, экоинспекторы обработали поверхность моря 100 л сорбента, а также закрепили и зафиксировали боновое ограждение танкера.

Танкер Delfi затонул в Одессе 22 ноября в 2019 году. Тогда же возле одесского пляжа произошел масштабный разлив нефтепродуктов.

Его до сих пор не убрали, а 15 июля из него снова вылилось горючее. Сильные волны повредили боновое заграждение вокруг судна.

Источник: Андрій Мальований

Фото: Андрій Мальований