Гранично допустима концентрація нафтопродуктів у воді біля затонулого танкера Delfi в Одесі перевищена вп’ятеро, повідомив глава Держекоінспекції України Андрій Мальований.

Вміст нафтопродуктів на рівні 0,25 мг/дм3 (норма 0,05 мг/дм3) – такі результати проб води, взятих екологами.

Інспектори зафіксували на поверхні води плівку сріблястого кольору з характерним запахом. Площа плями – 70 кв. м.

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Щоб зупинити забруднення, екоінспектори обробили поверхню моря 100 л сорбенту, а також закріпили і зафіксували бонове огородження танкера.

Танкер Delfi затонув в Одесі 22 листопада 2019 року. Тоді ж біля одеського пляжу стався масштабний розлив нафтопродуктів.

Його досі не прибрали, а 15 липня з нього знову вилилося пальне. Сильні хвилі пошкодили бонове загородження навколо судна.

Джерело: Андрій Мальований

Фото: Андрій Мальований