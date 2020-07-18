Июль, 18, 2020 в 15:55

В Одессе начались работы по подъему танкера Delfi.

Работы по подъему затонувшего танкера начались с 6 утра. Сначала наклон танкера хотят довести до 45 градусов, а после — поставить его на киль и убрать с пляжа.

Выравнивать Delfi планируют при помощи буксиров и канатов.

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На время проведения работ людей попросили покинуть пляж, чтобы никто не пострадал, если один из тросов порвется.

Сейчас пляж охраняется муниципальной охраной и силами Нацгвардии.

По словам главы Госэкоинспекции Украины Андрея Малеваного, предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде возле затонувшего танкера Delfi в Одессе превышена в пять раз.

Танкер Delfi затонул в Одессе 22 ноября в 2019 году. Тогда же возле одесского пляжа произошел масштабный разлив нефтепродуктов.