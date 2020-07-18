В Одесі почалися роботи по підйому танкера Delfi.

Роботи з підйому затонулого танкера почалися з 6 ранку. Спочатку нахил танкера хочуть довести до 45 градусів, а після – поставити його на кіль і прибрати з пляжу.

Вирівнювати Delfi планують за допомогою буксирів і канатів.

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На час проведення робіт людей попросили покинути пляж, щоб ніхто не постраждав, якщо один з тросів порветься.

Зараз пляж охороняється муніципальною охороною і силами Нацгвардії.

За словами глави Держекоінспекції України Андрія Мальованого, гранично допустима концентрація нафтопродуктів у воді біля затонулого танкера Delfi в Одесі перевищена в п’ять разів.

Танкер Delfi затонув в Одесі 22 листопада 2019 року. Тоді ж біля одеського пляжу стався масштабний розлив нафтопродуктів.