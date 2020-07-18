В Украине готовятся возобновить работу детских лагерей – дата

Детские оздоровительные лагеря могут возобновить свою работу с 31 июля.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев со ссылкой на ответ главного санврача страны Виктора Ляшко.

— Два часа назад получил ответ от главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко по восстановлению работы детских оздоровительных лагерей у нас на Херсонщине. Планируется, что с 31 июля деятельность лагерей будет восстановлена! – заявил Гусев.

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Также он отметил, что его область готова принимать детей на оздоровление.

— Ждем соответствующее решение правительства уже на следующей неделе и готовимся принимать детей на оздоровление! – отметил Гусев.

Летние детские лагеря

Еще в июне министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом в Украине, оздоровительные детские лагеря не будут открывать как минимум до 31 июля.

Он объяснил, что оздоровительные лагеря — это большое скопление детей, приезжающих из разных регионов на отдых, а потом находящихся вместе определенный период времени. Поэтому существует большой риск заболеть Covid-19.