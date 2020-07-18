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Факти / Україна

В Україні готуються відновити роботу дитячих таборів – дата

Дитячі оздоровчі табори можуть відновити свою роботу з 31 липня.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв з посиланням на відповідь головного санлікаря країни Віктора Ляшко.

– Дві години тому отримав відповідь від головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшко щодо відновлення роботи дитячих оздоровчих таборів у нас на Херсонщині. Планується, що з 31 липня діяльність таборів буде відновлена! – заявив Гусєв.

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Також він зазначив, що його область готова приймати дітей на оздоровлення.

– Чекаємо відповідне рішення уряду вже наступного тижня і готуємося приймати дітей на оздоровлення! – зазначив Гусєв.

Літні дитячі табори в Україні

Ще у червні міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що через високі показники захворюваності на коронавірус в Україні, оздоровчі дитячі табори не відкриватимуть щонайменше до 31 липня.

Він пояснив, що оздоровчі табори – це велике скупчення дітей, які приїжджають з різних регіонів на відпочинок, а потім перебувають разом певний період часу. Тому існує великий ризик захворіти на Covid-19.

Фото: Dreamstime

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