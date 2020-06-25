Когда откроют детские лагеря в Киеве - ДАТА

В департаменте молодежи и спорта КГГА рассказали, когда откроют детские лагеря в Киеве — это произойдет не ранее 31 июля.

— На период действия карантина, до 31 июля 2020 года, запрещается деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха, — говорится в сообщении.

В Киеве расположено 8 детских лагерей, и 7 из них готовы возобновить свою работу после завершения карантина.

Читайте: Заработают ли детские лагеря Украины в 2020 году — Шмыгаль озвучил позицию

Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, откроются лагеря Артек, Волна, Сокол, Антей, Лидер, Лесной и Пуща-Водица.

— Лагерь Жовтень, входящий в ДП Клинический санаторий Жовтень, открываться в 2020 году не будет, — отметила заместитель директора департамента Людмила Панченко.

Также в КГГА предупредили о предстоящих проверках лагерей на готовность принять детей с учетом всех рекомендаций Минздрава.

Между тем главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что детские лагеря этого летом открывать не стоит.

По его словам, в такой период года дети больше подвержены инфекционным кишечных заболеваний.

Госпитализировать больных детей в инфекционные стационары, где сейчас есть больные коронавирусом — подвергать их двойной опасности.