В Киеве водители отодвинули заграждение на Шулявском мосту и поехали по свежеуложенному асфальту.

В сети появилось видео, как одна машина отодвинула заграждение и поехала с моста, а следом за ней поехали остальные.

— Вот кайф — ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень “сообразительный” подвинул заграждения, и все помчали, — написал автор видео.

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Ремонт на Шулявском мосту

С 9 до 17 июля в Киеве частично ограничивали движение на Шулявском мосту из-за ремонтных работ.

Водителей попросили с пониманием отнестись к ограничениям и заверили, что после завершения реконструкции пропускная способность моста должна увеличиться на 20%.

17 июля Шулявский мост перекрыт в связи с его асфальтированием.

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что основные работы дорожники будут делать в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для киевлян.

Он добавил, что кроме укладки верхних слоев асфальта, возле съездов с моста будут переукладывать инженерные сети, монтировать новые опоры освещения и приводут в порядок подземный пешеходный переход.