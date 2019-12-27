В Киеве проверили новый Шулявский путепровод на прочность
Восемь 30-тонных грузовиков проверяли новый Шулявский путепровод на прочность. А это 240 тонн.
Если тест пройдут – мост откроют, возможно, уже к новому году. А развязки сдадут уже со следующего.
Читайте: Когда откроют Шулявский мост и на каком этапе строительство
Новый переход уже заасфальтировали и нанесли временную разметку. Подрядчик дает гарантию 10 лет.
Чтобы запустить движение путепроводом, строители работают без выходных и отмечают, что работы там еще минимум на месяц.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что из-за “стратегического” секонд-хенда новый Шулявский мост может стать копией старого.
2019-12-27
Теги: Шулявський містЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.