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Факты / Видео / Украина

В Киеве проверили новый Шулявский путепровод на прочность

Восемь 30-тонных грузовиков проверяли новый Шулявский путепровод на прочность. А это 240 тонн.

Если тест пройдут – мост откроют, возможно, уже к новому году. А развязки сдадут уже со следующего.

Читайте: Когда откроют Шулявский мост и на каком этапе строительство

Новый переход уже заасфальтировали и нанесли временную разметку. Подрядчик дает гарантию 10 лет.

Чтобы запустить движение путепроводом, строители работают без выходных и отмечают, что работы там еще минимум на месяц.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что из-за “стратегического” секонд-хенда новый Шулявский мост может стать копией старого.

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