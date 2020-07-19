У Києві водії відсунули огорожу на Шулявському мосту і поїхали по свіжоукладеному асфальту.

У мережі з’явилося відео, як одна машина відсунула огорожу і поїхала з моста, а слідом за нею поїхали інші.

– Ось кайф – їздити по асфальту, який ще навіть не встиг застигнути. Хтось дуже “кмітливий” посунув загородження, і всі помчали, – написав автор відео.

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Ремонт на Шулявському мосту

З 9 до 17 липня в Києві частково обмежували рух на Шулявському мосту через ремонтні роботи.

Водіїв попросили з розумінням поставитися до обмежень і запевнили, що після завершення реконструкції пропускна здатність моста повинна збільшитися на 20%.

17 липня Шулявський міст перекритий у зв’язку з його асфальтуванням.

Мер Києва Віталій Кличко сказав, що основні роботи дорожники робитимуть у вихідні, щоб створювати менше незручностей для киян.

Він додав, що окрім укладання верхніх шарів асфальту, біля з’їздів з мосту переукладатимуть інженерні мережі, монтуватимуть нові опори освітлення та упорядковуватимуть підземний пішохідний перехід.