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Факты / Украина

Четвертая годовщина гибели Шеремета: в Киеве открыли памятник журналисту

20 июля в четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве установили памятный знак.

Мемориал открыли на улице Ивана Франко, недалеко от дома, где жил журналист и на месте, где погиб.

Памятник создал украинский скульптор Назар Билык.

На открытие в память Павла Шеремета пришли его друзья и коллеги, представители СМИ.

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Внизу памятника написано: На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист.

В свою очередь посольство США в Украине отметило, что необходимо провести тщательное расследование по делу Шеремета.

Это обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство. Также там отметили, что Шеремет содействовал открытому обмену информацией.

Гибель журналиста Павла Шеремета

Утром 20 июля в 2016 году в центре Киева подорвали авто Алены Притулы, руководителя одного из украинских интернет изданий. В машине находился журналист Павел Шеремет, он погиб сразу после взрыва.

Сейчас в совершении преступления подозреваются три человека: военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко и ветеран АТО Андрей Антоненко.

Фото: Masi Nayyem

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