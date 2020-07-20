20 липня в четверту річницю загибелі журналіста Павла Шеремета в Києві встановили пам’ятний знак.

Меморіал відкрили на вулиці Івана Франка, недалеко від будинку, де жив журналіст і на місці, де загинув.

Пам’ятник створив український скульптор Назар Білик.

На відкриття в пам’ять Павла Шеремета прийшли його друзі і колеги, представники ЗМІ.

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Внизу пам’ятника написано: На цьому місці 20 липня 2016 загинув журналіст.

У свою чергу посольство США в Україні відзначило, що необхідно провести ретельне розслідування у справі Шеремета.

Це забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і скоїв це вбивство. Також там зазначили, що Шеремет сприяв відкритому обміну інформацією.

Загибель журналіста Павла Шеремета

Вранці 20 липня в 2016 року в центрі Києва підірвали авто Олени Притули, керівника одного з українських інтернет видань. У машині знаходився журналіст Павло Шеремет, він загинув одразу після вибуху.

Зараз в скоєнні злочину підозрюються троє людей: військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко і ветеран АТО Андрій Антоненко.

Фото: Masi Nayyem