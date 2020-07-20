Народный депутат от Слуги народа Галина Третьякова заявила, что является сторонником легализации всего, что возможно в Украине.

В частности, она поддерживает легализацию секс-индустрии и регистрацию однополых браков:

— Секс-индустрия — это одна из старейших, говорят, профессий … Она есть, была и будет. А те, кто ее организуют, так называемые сутенеры, работают в черной части спектра экономики. Они получают прибыль…. и не платят налоги, — сказала депутат.

По ее словам, когда есть лицензия и это легализовано, эту сферу можно контролировать. К тому же, легализация обеспечит секс-работников социальной защитой.

— Социальная защита покрывает любого гражданина Украины, независимо от того, в какой зоне он работает, — отмечает Третьякова.

В отношении ЛГБТ народный депутат отметила, что прайды, которые устраивают в Украине, принимаются во внимание депутатским корпусом, также это активно обсуждают в ее фракции.

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Третьякова говорит, что видит в будущем возможность регистрации в Украине однополых браков, но это будет трудный путь.

Скандал вокруг Третьяковой

Народный депутат от Слуги народа Галина Третьякова неоднократная попадала в скандал после своих заявлений.

Так, недавно она сказала, что когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, “детей очень низкого качества”.

Впрочем, Третьякова от своих слов не отказывается. Утверждает, что она просто говорит экономическими понятиями, которые понимают не все.