Народний депутат від Слуги народу Галина Третьякова заявила, що є прихильником легалізації всього, що можливо в Україні.

Зокрема, вона підтримує легалізацію секс-індустрії та реєстрацію одностатевих шлюбів:

– Секс-індустрія – це одна з найстаріших, кажуть, професій… Вона є, була і буде. А ті, хто її організовують, так звані сутенери, працюють у чорній частині спектру економіки. Вони отримують прибутки… і не сплачують податки, – сказала депутатка.

За її словами, коли є ліцензія і це легалізовано, цю сферу можна контролювати. До того ж, легалізація забезпечить секс-працівників соціальним захистом.

– Соціальний захист покриває будь-якого громадянина України, незалежно від того, у якій зоні він працює, – наголошує Третьякова.

Щодо ЛГБТ народний депутат зазначила, що прайди, які влаштовують в Україні, беруться до уваги депутатським корпусом, також це активно обговорюють в її фракції.

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Третьякова каже, що бачить у майбутньому можливість реєстрації в Україні одностатевих шлюбів, але це буде важкий шлях.

Скандал довкола Третьякової

Народний депутат від Слуги народу Галина Третьякова неодноразова потрапляла у скандал після своїх заяв.

Так, нещодавно вона сказала, що коли народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, “дітей дуже низької якості”.

Утім, Третьякова своїх слів не цурається. Каже, що вона просто говорить економічними поняттями, які розуміють не всі.