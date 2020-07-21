Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль ход событий в Луцке.

— Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9.25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден, — отметил глава государства.

Он добавил, что сейчас введено полицейскую операцию Заложник, а СБУ ввела план Бумеранг.

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— Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем, — подчеркнул Зеленский.

Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Также он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать.

Известно, что человек выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры. С захватчиками связываются по телефону.

Источник: Владимир Зеленский