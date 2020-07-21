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Факти / Україна / Політика

Захоплення заручників в автобусі в Луцьку: Зеленський повідомив подробиці

Президент України Володимир зеленський взяв під особистий контроль перебіг подій у Луцьку.

– Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9.25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено, – зазначив очільник держави.

Він додав, що наразі введено поліцейську операцію Заручник, а СБУ ввела план Бумеранг.

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– Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем, – наголосив Зеленський.

Стрілянина у Луцьку

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю. Також він повідомив, що в іншій частині міста є міна, яка повинна здетонувати.

Наразі відомо, що чоловік висунув правоохоронцям свої умови. З ним ведуться перемовини. Із захопником зв’язуються телефоном.

Джерело: Володимир Зеленський

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