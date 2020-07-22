Жесткого карантина в Украине с закрытием бизнеса уже не будет, даже в случае второй волны коронавируса осенью, заверил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его мнению, скорее всего, возможно точечное закрытие, если будут активные вспышки Covid-19.

— Есть вспышка, мы на нее реагируем, но взвешенно и с определенными просчетами наперед, — так он описал действия правительства в такой ситуации.

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Петрашко не видит в этом проблемы, поскольку многие уже научились работать дистанционно.

К тому же, по его словам, система карантина работает и сейчас, хотя есть вещи, с которыми приходится бороться в ручном режиме, как, например, закрытие ночных клубов.

— Но в целом бизнес дисциплинировался, придерживается карантина, мы это видим, — подытожил министр.

Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля 2020 года.

Но на заседании 22 июля Кабмин может продлить его еще на месяц, то есть до конца лета.