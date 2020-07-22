Жорсткого карантину в Україні із закриттям бізнесу вже не буде, навіть у разі другої хвилі коронавірусу восени, запевнив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

На його думку, скоріш за все, можливе точкове закриття, якщо будуть активні спалахи Covid-19.

– Є спалах, ми на нього реагуємо, але зважено і з певними прорахунками наперед, – так він описав дії уряду в такій ситуації.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Петрашко не бачить в цьому проблеми, адже багато людей вже навчилися працювати дистанційно.

До того ж, за його словами, система карантинних обмежень працює і зараз, хоча є речі, з якими доводиться боротися в ручному режимі, як, наприклад, закриття нічних клубів.

– Але загалом бізнес дисциплінувався, дотримується карантинних обмежень, ми це бачимо, – підсумував міністр.

Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня 2020 року.

Але на засіданні 22 липня Кабмін може продовжити його ще на місяць, тобто до кінця літа.