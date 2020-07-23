Главный санитарный врач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что проведение местных выборов в Украине на фоне пандемии коронавируса возможно.

Ляшко отметил, что темпы распространения коронавируса в Украине зависят от сознания граждан.

— Если мы соблюдаем правила карантина, создаем условия для этого, то, как показало ВНО, можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем, рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан, — сказал замминистра.

Но, по его словам, если вся страна станет красной зоной, тогда, возможно, нужно будет ограничивать проведение массовых мероприятий.

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Ляшко и выборы мэра Киева

Виктор Ляшко ранее рассматривал возможность баллотироваться в мэры Киева, однако точно не в 2020 году. Возможно, уже на следующий срок.

Он отметил, что сейчас в стране сложная эпидситуация с коронавирусом, а в октябре-ноябре к нему добавится еще и грипп.

Поэтому нужно будет реагировать на это и с эпидемической точки зрения, и с должной коммуникацией с людьми.

Источник: Украинское радио