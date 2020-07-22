Зоны эпидемической опасности в Украине - что ограничат и где

22 июля правительство приняло решение поделить страну на четыре зоны эпидемической опасности.
В частности, в Украине теперь существует зеленый, желтый, оранжевый и красный уровни
Это сделано для того, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения.
Критерии, по которым регионы будут попадать в ту или иную зону, остануться прежними.
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В зависимости от этих показателей области будут усиливать или ослаблять карантин.
Зеленая зона
- Обязательное ношение маски или респиратора в общественных местах.
- Разрешено проведение массовых мероприятий — не более чем 1 человек на 5 кв. м.
- Разрешено проведение мероприятий в театрах или кинотеатрах при заполненности на 50%.
- Количество пассажиров в общественном транспорте должно быть ограничено количеством сидячих мест.
Желтая зона
- Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
Оранжевая зона
- Запрещается деятельность хостелов, туристических баз и тому подобное. Отели могут работать.
- Запрещается деятельность развлекательных заведений после 23.00 до 7.00.
- Запрет на плановые госпиталазации в больницах.
- Запрещается работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры.
- Запрещается прием новых смен в детские лагеря.
- Ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
Красная зона
- Запрещается работа общественного транспорта.
- Запрещается посещение дестких садов, школ и высших учебных заведений.
- Запрещается деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Адаптивный карантин в Украине
22 июля Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа.
Новое постановление правительства разделило области Украины по уровню опасности.
Мониторинг этого уровня будут проводить по загруженности коек в больницах, среднему количеству ПЦР-исследований и ИФА-тестов, коэффициенту выявления случаев коронавируса, а также по показателю динамики роста.