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Факты / Украина

Кабмин ввел четыре зоны эпидемической опасности – что ограничат и где

22 июля правительство приняло решение поделить страну на четыре зоны эпидемической опасности.

В частности, в Украине теперь существует зеленый, желтый, оранжевый и красный уровни

Это сделано для того, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения.

Критерии, по которым регионы будут попадать в ту или иную зону, остануться прежними.

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В зависимости от этих показателей области будут усиливать или ослаблять карантин.

Зеленая зона

  • Обязательное ношение маски или респиратора в общественных местах.
  • Разрешено проведение массовых мероприятий — не более чем 1 человек на 5 кв. м.
  • Разрешено проведение мероприятий в театрах или кинотеатрах при заполненности на 50%.
  • Количество пассажиров в общественном транспорте должно быть ограничено количеством сидячих мест.

Желтая зона

  • Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона

  • Запрещается деятельность хостелов, туристических баз и тому подобное. Отели могут работать.
  • Запрещается деятельность развлекательных заведений после 23.00 до 7.00.
  • Запрет на плановые госпиталазации в больницах.
  • Запрещается работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры.
  • Запрещается прием новых смен в детские лагеря.
  • Ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона

  • Запрещается работа общественного транспорта.
  • Запрещается посещение дестких садов, школ и высших учебных заведений.
  • Запрещается деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Зоны эпидемической опасности в Украине - что ограничат и где

Адаптивный карантин в Украине

22 июля Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа.

Новое постановление правительства разделило области Украины по уровню опасности.

Мониторинг этого уровня будут проводить по загруженности коек в больницах, среднему количеству ПЦР-исследований и ИФА-тестов, коэффициенту выявления случаев коронавируса, а также по показателю динамики роста.

Фото: Dreamstime

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