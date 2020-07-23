Головний санітарний лікар країни та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що проведення місцевих виборів в Україні на фоні пандемії коронавірусу можливе.

Ляшко зазначив, що темпи поширення коронавірусу в Україні залежать від свідомості громадян.

– Якщо ми дотримуємося правил карантину, створюємо умови для цього, то, як показало ЗНО, можемо провести вибори в Україні без будь-яких проблем, ризиків для ускладнення епідситуації і для здоров’я наших громадян, – сказав заступник міністра.

Але, за його словами, якщо вся країна стане червоною зоною, тоді, можливо, потрібно буде обмежувати проведення масових заходів.

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Ляшко і вибори мера Києва

Віктор Ляшко раніше розглядав можливість балотуватися у мери Києва, однак точно не у 2020 році. Можливо, вже на наступний термін.

Він зазначив, що наразі в країні складна епідситуація з коронавірусом, а у жовтні-листопаді до нього додасться ще й грип.

Тому потрібно буде реагувати на це і з епідемічної точки зору, і з належною комунікацією до людей.

Джерело: Українське радіо