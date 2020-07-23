Украина получит €1,2 млрд помощи от ЕС

Украина подписала меморандум с Европейским Союзом о новой програме макрофинансовой помощи.

Он был заключен между Украиной, Национальным банком Украины и ЕС о взаимопонимании и кредитное соглашение на суму €1,2 млрд.

С украинской стороны меморандум был подписан министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко.

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Эта программа рассчитана на 12 месяцев. Средства выдаются на 15 лет, до 2035 года, а процент за пользование составляет 0,125% годовых.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, программа будет делиться на два направления: поддержку макрофинансовой стабильности в Украине и продолжение структурных реформ.

Также он сказала, что это уже пятая программа финансовой помощи ЕС с 2014 года.

Первый транш Украина получит €600 млн сразу после ратификации меморандума парламентом, но должны быть выполнены определенные условия, которые были разделены на четыре блока.

Первый блок — управление государственными финансами (медицинские закупки, реформы налоговой и таможенной службы).

Второй блок – государственное управление и верховенство права( судебная реформа, реформа Высшей аттестационной комиссии судей, реформа Квалификационной комиссии судей и создание Комиссии по вопросам этики с международным участием, реформа государственной службы).

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Третий блок — улучшение бизнес-климата (расширения полномочий частных исполнителей, содействие блокирования средств на банковских счетах путем предоставления разрешения на электронную связь между исполнителями и банками, поэтапная ликвидация налоговой полиции и создание Бюро финансовых расследований).

Четвертым блоком будет предусмотрены секторные реформы и государственные предприятия, а именно: реформа корпоратизации, создание наблюдательных советов, введение и реализация секторных реформ.