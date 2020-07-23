Україна отримає €1,2 млрд допомоги від ЄС

Україна підписала меморандум з Європейським Союзом про нову програму макрофінансової допомоги.
Він був укладений між Україною, Національним банком України та ЄС про взаєморозуміння та кредитну угоду на суму €1,2 млрд.
З української сторони меморандум був підписаний міністром фінансів Сергієм Марченко і главою НБУ Кирилом Шевченком.
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Ця програма розрахована на 12 місяців. Кошти видаються на 15 років, до 2035 року, а відсоток за користування складає 0,125% річних.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, програма буде ділитися на два напрямки: підтримку макрофінансової стабільності в Україні та продовження структурних реформ.
Також він сказала, що це вже п’ята програма фінансової допомоги ЄС з 2014 року.
Перший транш Україна отримає €600 млн відразу після ратифікації меморандуму парламентом, але повинні бути виконані певні умови, які були розділені на чотири блоки.
Перший блок – управління державними фінансами (медичні закупівлі, реформи податкової та митної служби).
Другий блок – державне управління та верховенство права (судова реформа, реформа Вищої атестаційної комісії суддів, реформа Кваліфікаційної комісії суддів та створення Комісії з питань етики з міжнародною участю, реформа державної служби).
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Третій блок – поліпшення бізнес-клімату (розширення повноважень приватних виконавців, сприяння заблокувати кошти на банківських рахунках шляхом надання дозволу на електронний зв’язок між виконавцями і банками, поетапна ліквідація податкової поліції і створення Бюро фінансових розслідувань).
Четвертим блоком буде передбачено секторні реформи та державні підприємства, а саме: реформа корпоратизації, створення наглядових рад, запровадження і реалізація секторальних реформ.