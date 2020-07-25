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Факты / Украина / Політика

РФ потеряла шанс нормализовать незаконную оккупацию Крыма — МИД

Российская Федерация потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Нарушение прав человека и милитаризация полуострова требуют усиления давления на Кремль.

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Сегодня исполняется два года с объявления Крымской декларации госсекретарем США Майклом Помпео.

— Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, — заявил Кулеба.

Международная платформа Крым — это Украина

МИД Украины создали концепцию Международная платформа Крым — это Украина на которой будут вести переговоры о деоккупации полуострова.

Платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации — от гуманитарного до безопасности.

Участие в ней пригласили принять США, Великобританию, Францию ​​и Германию.

Источник: Дмитрий Кулеба

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