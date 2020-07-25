РФ потеряла шанс нормализовать незаконную оккупацию Крыма — МИД

Российская Федерация потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Нарушение прав человека и милитаризация полуострова требуют усиления давления на Кремль.
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Москва вже втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Водночас, наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україні. 3/3#КримЦеУкраїна
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2020
Сегодня исполняется два года с объявления Крымской декларации госсекретарем США Майклом Помпео.
— Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, — заявил Кулеба.
Международная платформа Крым — это Украина
МИД Украины создали концепцию Международная платформа Крым — это Украина на которой будут вести переговоры о деоккупации полуострова.
Платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации — от гуманитарного до безопасности.
Участие в ней пригласили принять США, Великобританию, Францию и Германию.
Источник: Дмитрий Кулеба