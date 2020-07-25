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Факти / Україна / Політика

РФ втратила шанс нормалізувати незаконну окупацію Криму – МЗС

Росія втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Порушення прав людини та мілітаризація півострова вимагають посилення тиску на Кремль.

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Сьогодні виповнюється два роки з оголошення Кримської декларації держсекретарем США Майклом Помпео.

– Цей історичний документ чітко зафіксував: США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим і готові дотримуватися політики невизнання допоки територіальна цілісність України не буде відновлена, – заявив Кулеба.

Міжнародна платформа Крим – це Україна

МЗС України створили концепцію Міжнародна платформа Крим – це Україна на якій вестимуть переговори про деокупацію півострова.

Платформа повинна займатися всім спектром наслідків окупації – від гуманітарного до безпекового.

Участь у ній запросили взяти США, Велику Британію, Францію та Німеччину.

Джерело: Дмитро Кулеба

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