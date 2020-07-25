Україна посіла 15 місце у рейтингу зацікавленості БДСМ-порно

Порносайт Pornhub оприлюднив рейтинг країн за популярністю пошукових запитів у напрямку БДСМ-порно.

У цьому рейтингу Україна посіла 15 місце серед усіх країн світу. В українців зацікавленість пошуком БДСМ в інтернеті на 23% вища за середню кількість запитів в інших країнах.

Перше місце зайняв Гонконг, там у пошуку БДСМ зацікавлені на 61% більше порівняно із середнім показником. На другому місці – Швейцарія (+ 51%), а за нею – Німеччина (+ 50%), Австрія (+47%) і Нідерланди (+37%).

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Порно і карантин

Після введення обмежень через поширення коронавірусу люди у світі стали більше дивитися групове порно.

Такою статистикою поділився популярний сайт із контентом для дорослих PornHub.

Експерти пояснили ріст популярності жанру, де демонструються більше 10 акторів і актрис, тим, що люди хочуть згадати, як бути у групі.