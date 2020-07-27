30% украинцев проголосовали бы за Зеленского на ближайших выборах президента

Владимир Зеленский победил бы на выборах президента, если бы они проходили в ближайшее время. За него бы проголосовали 30,2% украинских избирателей.

Соцопрос проводился 15-20 июля 2020 года среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях.

В тройку лидеров вошли Юрий Бойко из Оппозиционной платформы – За жизнь и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко. За них бы проголосовали 14,4% и 13,7% украинцев соответственно.

9,1% избирателей отдали бы голоса за лидера Батькивщины Юлию Тимошенко.

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5,8% за лидера партии Сила и честь Игоря Смешко, 3,9% — за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3,1% — за лидера партии Украинская стратегия Владимира Гройсмана, а 3% — за лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко.

13% заявили, что не определились со своим выбором.

Рейтинг доверия возглавляет также Зеленский — ему доверяют 41%, а не доверяют — 53%.

27% опрошенных доверяют Гройсману, при этом 63% ему не доверяют, Бойко доверяют — 23%, не доверяют — 57%, мэру Киева Виталию Кличко — 22% и 67% соответственно, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову — 21% и 46%, Тимошенко — 20% и 74%, Порошенко — 19% и 76%.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют лишь 11%, четверть не знают его и более половины — ему не доверяют.

Работой Зеленского довольны 36% украинцев, а 56% — нет.

Соцопрос Фонда Демократических инициатив имени Илька Кучерива

С 3 по 9 июля был проведен опрос относительно выборов президента. В случае их проведения в ближайшее время, 37% украинцев, которые определились, голосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского.

За Юрия Бойко проголосовали бы 17% избирателей, за Петра Порошенко — 15%, Юлию Тимошенко — 8%.

Игорь Смешко получил бы 4,5% голосов, Анатолий Гриценко — 3%, Олег Ляшко и Руслан Кошулинский — по 2%, Александр Вилкул — 1%.

Источник: Рейтинг