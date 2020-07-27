30% українців проголосували б за Зеленського на найближчих виборах президента

Володимир Зеленський переміг би на виборах президента, якби вони проходили найближчим часом. За нього б проголосували 30,2% українських виборців.

Соцопитування проводилося 15-20 липня 2020 року серед 2 тис. респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях.

До трійки лідерів увійшли Юрій Бойко з Опозиційної платформи – За життя і лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко. За них би проголосували 14,4% і 13,7% українців відповідно.

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9,1% виборців віддали б голоси за лідера Батьківщини Юлію Тимошенко.

5,8% за лідера партії Сила і честь Ігоря Смешка, 3,9% – за лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 3,1% – за лідера партії Українська стратегія Володимира Гройсмана, а 3% – за лідера партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка.

13% заявили, що не визначилися зі своїм вибором.

Рейтинг довіри очолює також Зеленський – йому довіряють 41%, а не довіряють – 53%.

27% опитаних довіряють Гройсману, при цьому 63% йому не довіряють, Бойку довіряють – 23%, не довіряють – 57%, меру Києва Віталію Кличку – 22% і 67% відповідно, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову – 21% і 46%, Тимошенко – 20% і 74%, Порошенку – 19% і 76%.

Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють лише 11%, чверть не знають його і більше половини – йому не довіряють.

Роботою Зеленського задоволені 36% українців, а 56% – ні.

Соцопитування Фонду Демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва

З 3 по 9 липня було проведено опитування щодо виборів президента. У разі їх проведення найближчим часом, 37% українців, які визначилися, голосували б за чинного президента Володимира Зеленського.

За Юрія Бойка проголосували б 17% виборців, за Петра Порошенка — 15%, Юлію Тимошенко — 8%.

Ігор Смешко отримав би 4,5% голосів, Анатолій Гриценко — 3%, Олег Ляшко і Руслан Кошулинський — по 2%, Олександр Вілкул — 1%.

Джерело: Рейтинг