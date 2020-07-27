Гибкие лидеры и гендерная квота: о чем говорили на Украинском Женском Конгрессе

Разобщены экранами смартфонов и ноутбуков, но едины духом. 23 июля состоялся Украинский Женский Конгресс, во время которого обсудили роль женщины как политического и общественного лидера в Украине.

В этом году он состоялся онлайн. Несмотря на это, все желающие смогли принять участие, прослушать выступления спикеров и задать вопросы.

В частности, во время дискуссий участники обсудили эффективность женщин-лидеров во время борьбы с пандемией коронавируса и экономическим кризисом.

— На разных уровнях женщины проявляют большую гибкость, они общаются по-другому, им присуща демократичность, а мужчинам — закрытость и плохая коммуникация, больше авторитаризм, — рассказала инициатор Конгресса, народный депутат Украины Мария Ионова Фактам ICTV.

Мария Ионова

Начался онлайн-конгресс с эмоциональной речи вице-спикера Верховной Рады Украины Елены Кондратюк, которая отметила важность участия как можно большего количества женщин в выборах.

— Мы с трудом завоевали гендерную квоту в 40% представителей одного пола в избирательных списках. Мы ожидаем, стремимся привлечь и побудить как можно больше женщин принять участие в этих выборах, — отмечает Елена Кондратюк.

Елена Кондратюк

По ее словам, в настоящее время украинок останавливают финансовые возможности и страх, но эти преграды нужно преодолевать.

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Мероприятие разделили на три дискуссии, на каждой из которых обсуждались отдельные вопросы женского лидерства. В частности, на первой дискуссии, посвященной местным выборам, участницы обсудили роль женщин в украинской политике.

Несмотря на огромные сдвиги и присутствие женщин в парламенте и Кабмине, их количество пока недостаточно.

— Политика, к сожалению, до сих пор остается сексистской, — отметила народный депутат Украины Виктория Сюмар.

К дискуссии присоединились и коллеги из-за рубежа. В частности, депутат Европейского парламента Виола фон Крамон. Она рассказала об эффективности женского лидерства.

— Если вы хотите изменить вещи к лучшему в Украине, то это не будет работать без женщин, принимающих решения на политической арене, — отметила она.

Во время второй панели женщины обсудили пандемию коронавируса и экономические вызовы, а также обеспечение безопасных условий жизни для мужчин и женщин.

По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, женщины страдают от кризиса, вызванного коронавирусом. В такое сложное время надо уделять особое внимание вопросу гендера.

Ольга Стефанишина

— Ключевая задача, которая должна объединить власть и общество, — это широкий комплекс гендерночувствительных мер реагирования, — сообщила Ольга Стефанишина.

Во время третьей дискуссионной платформы ключевым тезисом была важность политического и общественного лидерства в борьбе с вызовами, которые возникли перед человечеством. В частности, пандемия коронавируса и спад экономики.

В конце мероприятия участники приняли резолюцию, в которую внесли главные тезисы и рекомендации по улучшению ситуации с гендерным равенством в Украине.



































Гибкие лидеры и гендерная квота: о чем говорили на Украинском Женском Конгрессе / 9 фотографий

Украинский Женский Конгресс

Украинский Женский Конгресс является постоянным мероприятием в Украине.

Следующая встреча планируется на декабрь 2020 года.

Мероприятие состоится в Киеве.

Фото: Украинское Женский Конгресс