Гнучкі лідери і гендерна квота: про що говорили на Українському Жіночому Конгресі

Роз’єднані екранами смартфонів та ноутбуків, але єдині духом. 23 липня відбувся Український Жіночий Конгрес, під час якого обговорили роль жінки як політичного та громадського лідера в Україні.

Цьогоріч він відбувся онлайн. Попри це, усі бажаючі змогли долучитися, прослухати виступи спікерок та поставити запитання.

Зокрема, під час дискусій учасниці обговорили ефективність жінок-лідерів під час боротьби з пандемією коронавірусу та економічною кризою.

– На різних рівнях жінки проявляють більшу гнучкість, вони комунікують по-іншому, їм притаманна демократичність, а чоловікам – закритість та погана комунікація, більший авторитаризм, – розповіла ініціаторка Конгресу, народна депутатка України Марія Іонова Фактам ICTV.

Марія Іонова

Розпочався онлайн-конгрес з емоційної промови віце-спікерки Верховної Ради України Олени Кондратюк, яка наголосила про важливість участі якомога більшої кількості жінок у виборах.

– Ми з великими зусиллями вибороли гендерну квоту у 40% представників однієї статі у виборчих списках. Ми очікуємо, прагнемо залучити і спонукати якомога більше жінок взяти участь у цих виборах, – відзначає Олена Кондратюк.

Олена Кондратюк

За її словами, нині українок зупиняють фінансові можливості та страх, але ці перепони треба долати.

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Захід розділили на три дискусії, на кожній з яких обговорювалися окремі питання жіночого лідерства. Зокрема, на першій дискусії, присвяченій місцевим виборам, учасниці обговорили роль жінок в українській політиці.

Попри величезні зрушення і присутність жінок у парламенті та Кабміні, їхня кількість поки недостатня.

– Політика, на жаль, й досі залишається сексистською, – відзначила народна депутатка України Вікторія Сюмар.

До дискусії долучилися й колеги із-за кордону. Зокрема, депутатки Європейського парламенту Віола фон Крамон. Вона розповіла про ефективність жіночого лідерства.

– Якщо ви хочете змінити речі на краще в Україні, то це не працюватиме без жінок, які ухвалюють рішення на політичній арені, – відзначила вона.

Під час другої панелі жінки обговорили пандемію коронавірусу та економічні виклики, а також забезпечння безпечних умов життя для чоловіків та жінок.

За словами віце-прем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, жінки потерпають від кризи, спричиненої коронавірусом. У такий складний час треба приділяти особливу увагу питанню гендеру.

Ольга Стефанішина

– Ключова задача, яка має об’єднати владу і суспільство, – це широкий комплекс гендерночутливих заходів реагування, – повідомила Ольга Стефанішина.

Під час третьої дискусійної платформи ключовою тезою була важливість політичного і громадського лідерства у боротьбі з викликами, які виникли перед людством. Зокрема, пандемія коронавірусу та спад економіки.

Наприкінці заходу учасниці ухвалили резолюцію, у яку внесли головні тези та рекомендації щодо покращення ситуацією з гендерною рівністю в Україні.



































Гнучкі лідери і гендерна квота: про що говорили на Українському Жіночому Конгресі / 9 фотографий

Український Жіночий Конгрес

Український Жіночий Конгрес є постійним заходом в Україні.

Наступна зустріч планується на грудень 2020 року.

Захід відбудеться у Києві.

Фото: Український Жіночий Конгрес