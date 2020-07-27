С 00.01 27 июля 2020 года начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Соответствующее решение о режиме тишины приняли на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля.

В рамках гуманитарной группы украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает то же от другой стороны.

В Украине надеются, что при условии выполнения этих условий и обмена, состоится встреча в нормандском формате.

Как проходила подготовка к режиму тишины, что он предусматривает и какие есть условия, читайте в нашем материале.

Меры по усилению режима прекращения огня предусматривают:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия;

запрет на открытие огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня;

создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима

прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства. Об издании таких приказов нужно сообщать ТКГ.

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Граид уточнила, что под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск.

Подготовка ВСУ

Подразделения из состава Объединенных сил готовятся к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

— На главную линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях прибывают специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации, — отметили в пресс-центре.

Меры пресечения огня не лишают военнослужащих, при нарушении договоренностей противником, возможности действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины.

Это касается наступательных и провокационных действий со стороны РФ, а также в случае создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявляет, что доволен ходом подготовки к прекращению огня на линии разграничения сторон на Донбассе, а также призывает не поддаваться на информационные провокации и гибридные проявления паники.

— Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, — заявил он.

Привлечение спецвоенных

Начиная с 00.01 27 июля, на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

— По масштабу, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции, — отметили в штабе ООС.

В штабе добавили, что такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации.

— Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие.

Что говорят в Министерстве обороны

Министр обороны Андрей Таран считает, что перемирие на Донбассе покажет политическую волю сторон к установлению мира на Донбассе.

— Этот документ, согласованный вчера, дает возможность всем показать свою политическую волю. У нас в Украине такая политическая воля действительно есть. Надеюсь, что другая сторона также сможет показать наличие политической воли.

В то же время министр подчеркнул, что Украина не собирается ждать, пока нас будут убивать. Существует ст.51 Устава ООН, которая дает право защищаться.

— Вооруженные силы Украины придерживаться достигнутых политических договоренностей, и действовать в соответствии с международных миротворческих практик.

Однако сейчас речь идет о реальной возможности прекращения огня.

Читайте: Без надежды надеемся. Сработает ли новое перемирие на Донбассе

Позиция “ЛНР” и “ДНР”

В “ЛНР” и “ДНР” также заявили готовности соблюдать режим прекращения огня с 01.00 27 июля.

— С 00.01 27 июля 2020 “Народная милиция” “Луганской народной республики” готова к выполнению условий дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, — сказал начальник управления военного ведомства “ЛНР” Ян Лещенко.

Он уточнил, что в связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, в управлении “Народной милиции” “ЛНР” издали приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому бойцу.

Между тем бойцам “ДНР” запретили использовать любое вооружение с 00.01 27 июня.

— Всем военнослужащим “Народной милиции” с 00.01 27 июля 2020 запрещено использование любого вооружения, в частности стрелкового оружия, — говорится в заявлении.

В нем также говорится, что приказ о запрете применения оружия был доведен до каждого военнослужащего под роспись.

А что Россия?

26 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Оба лидера приветствовали достижение договоренности, а Путин поддержал ее.

Стороны согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Президенты обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

Реакция мировых лидеров

Папа Римский Франциск поприветствовал факт достижения договоренности контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

— С удовольствием узнал о достижении соглашения на Донбассе, еще один шаг во имя примирения на этой многострадальной земле, — сказал Франциск.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на достижение договоренности об установлении полного прекращения огня на территории Донбасса в рамках ТКГ.

Он призвал все стороны придерживаться согласованных условий и направить все усилия на защиту гражданских лиц.

Высокий представитель ЕС Жозес Боррель поддержал усилия президента Зеленского в имплементации Минских договоренностей и приветствовал усилия Трехсторонней контактной группы по установлению длительного прекращения огня на Донбассе.