С 00.01 27 июля 2020 года начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Соответствующее решение о режиме тишины приняли на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля.
В рамках гуманитарной группы украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает то же от другой стороны.
В Украине надеются, что при условии выполнения этих условий и обмена, состоится встреча в нормандском формате.
Как проходила подготовка к режиму тишины, что он предусматривает и какие есть условия, читайте в нашем материале.
Меры по усилению режима прекращения огня предусматривают:
- запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия;
- запрет на открытие огня, включая снайперский;
- запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях;
- эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня;
- создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима
- прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;
- ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства. Об издании таких приказов нужно сообщать ТКГ.
Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Граид уточнила, что под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск.
Подготовка ВСУ
Подразделения из состава Объединенных сил готовятся к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
— На главную линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях прибывают специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.
Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации, — отметили в пресс-центре.
Меры пресечения огня не лишают военнослужащих, при нарушении договоренностей противником, возможности действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины.
Это касается наступательных и провокационных действий со стороны РФ, а также в случае создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих.
Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявляет, что доволен ходом подготовки к прекращению огня на линии разграничения сторон на Донбассе, а также призывает не поддаваться на информационные провокации и гибридные проявления паники.
— Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, — заявил он.
Привлечение спецвоенных
Начиная с 00.01 27 июля, на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.
— По масштабу, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции, — отметили в штабе ООС.
В штабе добавили, что такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации.
— Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие.
Что говорят в Министерстве обороны
Министр обороны Андрей Таран считает, что перемирие на Донбассе покажет политическую волю сторон к установлению мира на Донбассе.
— Этот документ, согласованный вчера, дает возможность всем показать свою политическую волю. У нас в Украине такая политическая воля действительно есть. Надеюсь, что другая сторона также сможет показать наличие политической воли.
В то же время министр подчеркнул, что Украина не собирается ждать, пока нас будут убивать. Существует ст.51 Устава ООН, которая дает право защищаться.
— Вооруженные силы Украины придерживаться достигнутых политических договоренностей, и действовать в соответствии с международных миротворческих практик.
Однако сейчас речь идет о реальной возможности прекращения огня.
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Позиция “ЛНР” и “ДНР”
В “ЛНР” и “ДНР” также заявили готовности соблюдать режим прекращения огня с 01.00 27 июля.
— С 00.01 27 июля 2020 “Народная милиция” “Луганской народной республики” готова к выполнению условий дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, — сказал начальник управления военного ведомства “ЛНР” Ян Лещенко.
Он уточнил, что в связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, в управлении “Народной милиции” “ЛНР” издали приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому бойцу.
Между тем бойцам “ДНР” запретили использовать любое вооружение с 00.01 27 июня.
— Всем военнослужащим “Народной милиции” с 00.01 27 июля 2020 запрещено использование любого вооружения, в частности стрелкового оружия, — говорится в заявлении.
В нем также говорится, что приказ о запрете применения оружия был доведен до каждого военнослужащего под роспись.
А что Россия?
26 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Оба лидера приветствовали достижение договоренности, а Путин поддержал ее.
Стороны согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
Президенты обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.
Реакция мировых лидеров
Папа Римский Франциск поприветствовал факт достижения договоренности контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.
— С удовольствием узнал о достижении соглашения на Донбассе, еще один шаг во имя примирения на этой многострадальной земле, — сказал Франциск.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на достижение договоренности об установлении полного прекращения огня на территории Донбасса в рамках ТКГ.
Он призвал все стороны придерживаться согласованных условий и направить все усилия на защиту гражданских лиц.
Высокий представитель ЕС Жозес Боррель поддержал усилия президента Зеленского в имплементации Минских договоренностей и приветствовал усилия Трехсторонней контактной группы по установлению длительного прекращения огня на Донбассе.