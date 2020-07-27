В Україні сподіваються, що за умови виконання цих умов та обміну, відбудеться зустріч у нормандському форматі.

Як проходила підготовка до режиму тиші, що він передбачає та які є умови, читайте у нашому матеріалі.

Заходи щодо посилення режиму припинення вогню передбачають

заборону на наступальні і розвідувально-диверсійні дії;

заборону на відкриття вогню, включаючи снайперський;

заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їхніх околицях;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню;

створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;

у відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва. Про видання таких наказів потрібно повідомляти ТКГ.

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Хайді Граід уточнила, що під наступальними діями варто розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ.

Підготовка ЗСУ

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил готуються до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

– На першу лінію нашої оборони в Донецькій і Луганській областях прибувають спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають великий бойовий досвід і безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі в миротворчих місіях під егідою ООН. Насамперед, такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань і попередити можливі провокації, – зазначили у прес-центрі.

Заходи припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, за умови порушення домовленостей противником, можливості діяти відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства України.

Це стосується наступальних та провокаційних дій зі сторони РФ, а також у випадку створення загрози життю та здоров’ю військовослужбовців.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявляє, що задоволений ходом підготовки до припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі, а також закликає не піддаватися на інформаційні провокації і гібридні прояви паніки.

– Другий день поспіль працюю в районі проведення операції Об’єднаних сил і задоволений ходом підготовки до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, – заявив він.

Залучення спецвійськових

Починаючи з 00.01 27 липня, на кожній з українських позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають великий бойовий досвід і безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі в миротворчих місіях під егідою ООН.

– За масштабом, подібних заходів не було за весь період проведення операції, – відзначили в штабі ООС.

У штабі наголосили, що такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань і попередити можливі провокації.

– Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть статися різні провокаційні дії противника з метою зірвати перемир’я.

Що кажуть у Міністерстві оборони

Міністр оборони Андрій Таран вважає, що перемир’я на Донбасі покаже політичну волю сторін до встановлення миру на Донбасі.

– Цей документ, узгоджений вчора, дає можливість всім показати свою політичну волю. У нас в Україні така політична воля дійсно є. Сподіваюся, що інша сторона також зможе показати наявність політичної волі.

Водночас міністр підкреслив, що Україна не збирається чекати, поки нас будуть вбивати. Існує ст.51 Статуту ООН, яка дає право захищатися.

– Збройні сили України дотримуватимуться досягнутих політичних домовленостей, і діятимуть відповідно до міжнародних миротворчих практик.

Однак наразі йдеться про реальну можливість припинення вогню.

Читайте: Без надії сподіваємось. Чи спрацює нове перемир’я на Донбасі

Позиція “ЛНР” і “ДНР”

У “ЛНР” і “ДНР” також заявили готовності дотримуватися режиму припинення вогню з 01.00 27 липня.

– З 00:01 27 липня 2020 року “Народна міліція” “Луганської народної республіки” готова до виконання умов додаткових заходів контролю чинного режиму припинення вогню, – сказав начальник управління військового відомства “ЛНР” Ян Лещенко.

Він уточнив, що в зв’язку з досягнутими домовленостями про додаткові заходи контролю чинного режиму припинення вогню, в управлінні “Народної міліції” “ЛНР” видали наказ, який доведений в установленому порядку всім підрозділам і кожному бійцю.

Тим часом бійцям “ДНР” заборонили використовувати будь-яке озброєння з 00.01 27 червня.

– Всім військовослужбовцям “Народної міліції” з 00.01 27 липня 2020 року заборонено використання будь-якого озброєння, зокрема стрілецької зброї, – йдеться в заяві.

У ній також говориться, що наказ про заборону застосування зброї був доведений до кожного військовослужбовця під підпис.

А що Росія?

26 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Обидва лідери привітали досягнення домовленості, а Путін підтримав її.

Сторони погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

Президенти обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

Реакція світових лідерів

Папа Римський Франциск привітав факт досягнення домовленості контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

– Із задоволенням дізнався про досягнення угоди на Донбасі, ще один крок в ім’я примирення на цій багатостраждальній землі, – сказав Франциск.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відреагував на досягнення домовленості про встановлення повного припинення вогню на території Донбасу у рамках ТКГ.

Він закликав усі сторони дотримуватись узгоджених умов та спрямувати усі зусилля на захист цивільних осіб.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель підтримав зусилля президента Зеленського в імплементації Мінських домовленостей та привітав зусилля Тристоронньої контактної групи із встановлення тривалого припинення вогню на Донбасі.