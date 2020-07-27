Россия не хочет брать ответственность за перемирие на Донбассе, несмотря на то, что она знает, что ответственная и к ней применяют санкции.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

— Старая песня на новый лад. РФ боится брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что именно эту ответственность несут. И, в частности, санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, но и невыполнения Минских соглашений, поскольку они являются стороной соглашений, — сказал он.

Так Резников ответил на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия не является гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является стороной в конфликте.

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Разведка Украины подтверждает, что все вооруженные формирования на оккупированном Донбассе являются частью 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

— Там командуют российские офицеры и они обеспечивают распространение приказа о прекращении огня, — подчеркнул он.

Боевики нарушили перемирие

С 00.01 27 июля 2020 года начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на фронте на Донбассе. Об этом договорились во время переговоров в Минске 22 июля.

В первый день перемирия боевики обстреляли бойцов 36-го отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

В 9.00 27 июля на полосе ответственности 79-й бригады противник три раза выстрелил из ручных противотанковых гранатометов и установил три мины.