Боевики на Донбассе открыли огонь по подразделению 36-ой отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко отметил, что обстрел велся после полуночи, когда начало действовать перемирие.

— К сожалению, со стороны противника в 0.20-0.45 был обстрел подразделений 36-го ОБрМП ВСУ. Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат, — заявил Кравченко.

Также он добавил, что около 9.00 на полосе ответственности 79 бригады противник три раза выстрелил из ручных противотанковых гранатометов и установил три мины.

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— Опережая вопрос о возможности открытия огня в ответ, подчеркиваю: никто не может запретить военнослужащим защищать себя и побратимов в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом, — заявил Кравченко.

Кроме того, он заверил, что в случае, если украинским военным будет грозить опасность ответ ВСУ будет мгновенным и решительным.

— Мы знаем цену хлебного, школьного и многих других объявленных прекращений огня. Хочу заверить всех: мы действительно стремимся к миру, однако пусть наше миролюбие не вводит в заблуждение противника и не расценивается, как слабость. Мы всегда готовы дать адекватный отпор врагу, — отметил Кравченко.

Полное прекращение огня на Донбассе

22 июля стороны Трехсторонней контактной группы договорились о полном прекращении огня на Донбассе.

С 00.01 27 июля 2020 года начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Командующий Объединенных сил накануне подписал соответствующий приказ.

Фото: military_tv_ua