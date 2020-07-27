Росія не хоче брати відповідальність за перемир’я на Донбасі, незважаючи на те, що вона знає, що відповідальна і щодо неї застосовують санкції.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков.

– Стара пісня на новий лад. РФ боїться брати на себе відповідальність у будь-якому випадку, тому що вони прекрасно знають, що якраз цю відповідальність несуть. І, зокрема, санкції стосуються їх не лише через окупацію Криму або MH17, а й невиконання Мінських домовленостей, оскільки вони є стороною угод, – сказав він.

Так Резніков відповів на заяву речника Кремля Дмитра Пескова про те, що Росія не є гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є стороною в конфлікті.

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Розвідка України підтверджує, що всі збройні формування на окупованому Донбасі є частиною 1-го і 2-го армійських корпусів Збройних сил РФ.

– Там командують російські офіцери і вони забезпечують поширення наказу про припинення вогню, – наголосив він.

Бойовики порушили перемир’я

З 00.01 27 липня 2020 року розпочався режим повного та всеосяжного припинення вогню на фронті на Донбасі. Про це домовились під час переговорів у Мінську 22 липня.

У перший день перемир’я бойовики обстріляли бійців 36-го окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

О 9.00 27 липня на смузі відповідальності 79-ї бригади противник три рази вистрілив з ручних протитанкових гранатометів і встановив три міни.