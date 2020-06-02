Тарифы на электроэнергию для населения Украины на сегодня остаются неизменными.

Об этом сообщила компания YASNO, которая обеспечивает поставку электроэнергии потребителям Киева.

— Тарифы для населения устанавливаются государственным регулятором (НКРЭКУ), которые являются едиными для всех жителей Украины и на сегодня остаются без изменений. Действующие тарифы размещены на сайте электропоставщика YASNO, — сообщила компания.

Также в YASNO отметили, что регулятор не принимал решений о разделении тарифа на две платежки — за поставку электроэнергии и ее распределение по электросетям.

Читайте: На Ровенской АЭС отключен и выведен в резерв энергоблок №3

Сообщается, что клиентам будет приходить одна платежка за уплату света с единой суммой, в которую включен тариф за распределение по электросетям. Если государственный регулятор установит другие правила начисления в платежках, компания будет выполнять их.

Тарифы на электроэнергию

На прошлой неделе Кабмин в опубликованной программе по стимулированию экономики для преодоления последствий Covid-19 предложил пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения.

Правительство заявило, что в условиях экономического кризиса сектор энергетики понес потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и гражданами. А ручное регулирование привело к падению цен и дефициту средств для покрытия расходов.

Однако сейчас в Украине уменьшаются мощности государственных атомных станций, что привело к повышению тарифов на электроэнергию для предпринимателей.

В мае соответствующее решение было принято Кабмином.

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус сообщил, что мощности АЭС уменьшены вдвое.

Он заявил, что так государство поддерживает крупный олигархический бизнес, потому что государственный Энергоатом останавливается, а его долю рынка занимают частные компании и энергетические монополии, которые принадлежат олигархам и не встречают конкуренции на рынке, поэтому могут поднимать цены на потребление света.

Источник: YASNO