Аварія на ТЕЦ №5: у Києві зникло світло одразу в кількох районах

У Києві зникло електропостачання одразу у центрі та кількох районах столиці: Печерському, Голосіївському, Солом’янському районах, а також Боярці.

У КМДА повідомляють, що сталося пошкодження теплоелектроцентралі № 5.

Наразі відповідні підрозділи комунального підприємства Київтеплоенерго працюють на місці для оперативного усунення та відновлення роботи обладнання.

Також спільно зі службами ДТЕК Київські електричні мережі здійснюється перепідключення споживачів. Орієнтовний термін виконання робіт – 3 години.

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У зв’язку із відсутністю напруги в електромережі затримується низка тролейбусних маршрутів.

Зокрема, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к ,42д, 43, 50.

Не працюють станції метро Дружби народів та Печерська, пасажири покидають платформи.

Зупинилися тролейбуси та припинив роботу ТРЦ Ocean Plaza – всіх евакуювали.

Кияни помітили, що на ТЕЦ №5 сталася пожежа або якась інша поломка, що призвела до утворення диму над ТЕЦ.

В ТЦ River Mall також перебиває світло, сеанси у Планеті Кіно можуть скасувати.

Витік даних з Cloudflare

У так званому DarkNet опублікували перелік майже 3 млн сайтів, які використовують Cloudflare для захисту від DDoS та інших атак.

За даними РНБО, злитий в DarkNet перелік містить реальні IP-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак.

Серед оприлюднених адрес 45 записів з доменом “gov.ua” і понад 6,5 тисячі з доменом “ua”. Частина цих ресурсів належить об’єктам критичної інфраструктури.