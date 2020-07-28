Июль, 28, 2020 в 16:02

Когда банки подписывают кредитные договора со своими клиентами, то закладывают очень жесткие условия относительно санкций, которые будут задействованы к лицам, которые не вернули долг вовремя. Впоследствии этот долг может попасть к коллекторам, которые мгновенно накручивают его в разы.

Подобная история наблюдается и с микрокредитами, которые дают сейчас чуть ли не на каждой остановке общественного транспорта. Такие 2-3 тыс. грн к зарплате могут стать настоящей долговой ловушкой. Первый заем в таких учреждениях дают на минимальный процент, а дальше срабатывает финансовый капкан.

Министр юстиции Денис Малюська объясняет, что так происходит из-за бизнес-модели подобных финансовых учреждений, которые учитывают риски не возврата долга нечесными украинцами. Получается так, что добросовестные заемщики платят за себя и других должников.

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От этих учреждений коллекторы тоже бывают не слишком воспитанными. Начинаться все может прямым запугиванием, а закончиться незаконным получением персональных данных.

Чтобы защититься от произвола коллекторов, специалисты советуют:

— фиксировать телефонные угрозы;

— сразу обращаться в полицию и антиколлекторские общественные организации.

Верховная Рада Украины продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам до 2022 года. За законопроект проголосовали 349 народных депутатов.

Закон продлевает действие моратория на принудительное отчуждение единственного жилья заемщиков (имущественных поручителей, поручителей), заложенное в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщиков по валютным кредитам.

Фото: Pixabay