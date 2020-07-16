Мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке продлен до 2022

Верховная Рада Украины продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам до 2022 года.
За законопроект №3640 проголосовали 349 народных депутатов.
Закон продлевает действие моратория на принудительное отчуждение единственного жилья заемщиков (имущественных поручителей, поручителей), заложенное в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщиков по валютным кредитам.
Читайте: Рада поддержала кандидатуру Шевченко на пост главы НБУ
Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев напомнил, что нынешний мораторий завершается в октябре этого года.
НБУ призывал нардепов не поддерживать законопроект депутата фракции Слуги народа Александра Дубинского. Этот закон запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.
Читайте: Патентный троллинг и оборонные закупки: повестка дня Рады 16 июля
Мораторий ввели в 2014 году во время начала войны с Россией и экономического кризиса на бессрочной основе. Но за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за того, что не было контроля.
В октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, который предусматривает механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков. Но он вступил в силу в полной мере только тогда, когда будет отменен мораторий.