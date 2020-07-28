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Факты / Украина

Дело Гандзюк: Мангера и Левина будут судить за заказ нападения на активистку

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата облсовета Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Во время досудебного расследования следователи установили, что они организовали по предварительному сговору нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшей.

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Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Срок меры пресечения председателю облсовета Мангеру продлили до 11 сентября, а Левину — до 24 августа.

Дело Гандзюк

На херсонскую активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года, облив ее кислотой. Через три месяца, 4 ноября 2018 года, она скончалась от полученных сильных ожогов.

В июне 2019 года суд вынес приговор пятерым исполнителям преступления. Они признали свою вину, поэтому проведут в тюрьме от трех до шести с половиной лет.

Источник: Офис генпрокурора

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