Справа Гандзюк: Мангера і Левіна судитимуть за замовлення нападу на активістку

Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата облради Олексія Левіна за фактом замовлення та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що вони організували за попередньою змовою нанесення тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілої.

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Наразі обоє підозрюваних перебувають під вартою. Термін запобіжного заходу голові облради Мангеру продовжили до 11 вересня, а Левіну – до 24 серпня

Справа Гандзюк

На херсонську активістку Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року, обливши її кислотою. Через три місяці, 4 листопада 2018 року, вона померла від отриманих сильних опіків.

У червні 2019 року суд виніс вирок п’ятьом виконавцям злочину. Вони визнали свою провину, тому проведуть у в’язниці від трьох до шести з половиною років.