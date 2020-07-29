В первый день “перемирия” на Донбассе зафиксировано 111 нарушений — ОБСЕ

111 нарушений на Донбассе было зарегистрировано наблюдателями ОБСЕ 27 июня — в первый день “перемирия”, когда стороны должны были полностью прекратить огонь.

К числу нарушений, все из которых зафиксированы на территории Донецкой области, в ОБСЕ отнесли 21 взрыв.

Наблюдатели миссии заявили о нарушении Россией линии разведения сил и средств в Луганской области — 21 из 22 единиц вооружения боевиков не находились на нужной дистанции.

Также российские наемники ограничивали в свободе передвижения наблюдателей ОБСЕ.

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Перемирие на Донбассе

О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

Накануне старта “перемирия” президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого обсудил будущий режим “тишины”.

Украинские военные заявили, что за первые сутки “перемирия” на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Источник: ОБСЕ