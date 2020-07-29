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Факти / Україна

У перший день “перемир’я” на Донбасі зафіксовано 111 порушень – ОБСЄ

111 порушень на Донбасі було зареєстровано спостерігачами ОБСЄ 27 червня – у перший день “перемир’я”, коли сторони повинні були повністю припинити вогонь.

До числа порушень, усі з яких зафіксовано на території Донецькій області, в ОБСЕ віднесли 21 вибух.

Спостерігачі місії заявили про порушення Росією лінії розведення сил та засобів у Луганській області – 21 із 22 одиниць озброєння бойовиків не перебували на потрібній дистанції.

Також російські найманці обмежували у свободі пересування спостерігачів ОБСЄ.

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Перемир’я на Донбасі

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

Напередодні старту “перемир’я” президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорив майбутній режим “тиші”.

Українські військові заявили, що за першу добу “перемир’я” на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Джерело: ОБСЄ

Фото: Dreamstime

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