Настоящие перемирие наступит после вывода российских войск с Донбасса — Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отметил, что на Донбассе уже много раз объявляли перемирие, но со стороны страны агрессора нет желания и доброй воли, чтобы выполнить обещанное.

— Мы стремимся все к миру, мы хотим, чтобы война на Донбассе как можно быстрее прекратилась, за это время положено много человеческих жизней. Сейчас с помощью дипломатии можно выйти из этого состояния, но мы стремимся к справедливому миру. Мир любой ценой украинцы не воспримут, — отметил Епифаний.

Он добавил, что настоящее перемирие наступит тогда, когда с Донбасса будут выведены российские войска, тогда в Украине действительно воцарится мир.

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За первые сутки перемирия на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Украинские военные огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших защитников нет.

Режим полного прекращения огня на Донбассе начался 27 июля, тогда боевики открыли огонь по подразделению 36-ой отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

Украинские позиции обстреляли из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.