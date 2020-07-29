Стереотипом в обществе является то, что женщина не должна быть успешной — Жулинская

На руководящие должности в украинских компаниях для женщин должны быть введены.

Об этом в интервью Фактам ICTV говорит Олеся Жулинская, спикерка Украинского Женского Конгресса и директор по связям с общественностью компании Coca-Cola Украина.

Украинский Женский Конгресс под лозунгом Новая реальность — новые возможности состоялся 23 июля 2020.

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Страх является главной преградой для женщины стать успешной. В Украине с детства воспитывают женщин, как прислужниц, что они должны выйти замуж и это их лучшая роль. Женщины перестают бояться, когда попадают в кризис.

— Тогда они вынуждены открывать бизнес, создавать уникальные вещи. Эту психологическую установку на хранительницу нужно преодолевать, — рассказала Жулинская.

Жулинская последние четыре последних года занимается женским лидерством в Украине.

— Мы сделали совместный проект с фондом Елены Пинчук Я зможу. Давали гранты для бизнеса женщин-предпринимателей (сначала 500 тыс. грн, а затем 1 млн грн. — Ред.) Мы получили 200 заявок на этот конкурс. Одна заявка меня просто поразила — две женщины открыли козью ферму. Она так и называется — Козья ферма двух Катерин. Одна женщина с Львова, другая переселенка из Донбасса, — рассказала спикерка.

Ферма работает в селе Тухля Сколевского района Львовщины.

— Они начинали с нуля, купили одну козу. А сейчас у них целая ферма. Они ни на минуту не расслабились, хотя потеряли все. Им тяжело, но они не сдаются, — рассказала Жулинская.

Исследование Фонда Елены Пинчук и GFK выявило, что один из крупнейших стереотипов, распространенных в обществе, это что женщина не должна быть успешной.

— Женщина не гордится тем, что она успешна. Она стесняется этого. Ей кажется, что ей будут завидовать. Поэтому мы и создаем много проектов, которые являются инструментами для того, чтобы женщина стала успешной, — заявила она.

О бизнесе в кризис

Бизнес быстро сориентировался в кризис, который вызвал коронавирус. Например, компания Coca-Cola остановила в апреле рекламную кампанию, а ее финансирование переправили в поддержку работников и социальных инициатив.

— В Украине через красный крест мы закупили оборудование для 6 больниц и предоставили врачам и пациентам более 100 000 бутылок воды и напитков, — добавила она.

В компании сфокусировались на трех вещах — ответственное отношение к отходам, ответственное отношение к воде и усиление роли женщин и молодежи в Украине.

— Мы с самого начала поддерживали Украинский Женский Конгресс и будем продолжать его поддерживать. Я очень горжусь, что мы партнеры, — заявила Жулинская.

В компании, где работает Олеся Жулинская, действует Инициатива по поддержке женщин.

— Исследования показали, что мужчины сразу соглашались на повышение, даже когда не были готовы. А женщины сомневались — нужно идти выше. Инициатива помогает дополнительно вдохновить и поддержать психологически женщин пересечь эту границу, — сказала Жулинская.

О чем говорили на Украинском Женском Конгрессе

23 июля У Киеве состоялся Украинский Женский Конгресс, во время которого обсудили роль женщины как политического и общественного лидера в Украине.

В этом году он состоялся онлайн. Несмотря на это, все желающие смогли принять участие, прослушать выступления спикерок и задать вопросы.

Мероприятие разделили на три дискуссии, на каждой из которых обсуждались отдельные вопросы женского лидерства.