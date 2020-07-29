Стереотипом у суспільстві є те, що жінка не повинна бути успішною – Жулинська

На керівні посади для жінок в українських компаніях мають бути запроваджені квоти.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV говорить Олеся Жулинська, спікерка Українського Жіночого Конгресу та директорка зі зв’язків з громадськістю компанії Coca-Cola Україна.

Український Жіночий Конгрес під гаслом Нова реальність – нові можливості відбувся 23 липня 2020 року.

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Страх є головною перепоною для жінки стати успішною. В Україні з дитинства виховують жінок, як прислужниць, що вони повинні вийти заміж і це їх найкраща роль. Жінки перестають боятись, коли потрапляють у кризу.

– Тоді вони вимушені відкривати бізнес, створювати унікальні речі. Цю психологічну установку про берегиню потрібно долати, – розповіла Жулинська.

Жулинська останні чотири останні роки займається жіночим лідерством в Україні.

– Ми зробили спільний проект з фондом Олени Пінчук Я зможу. Давали гранти для бізнесу жінок-підприємців (спершу 500 тис. грн, а потім 1 млн грн. – Ред.) Ми отримали 200 заявок на цей конкурс. Одна заявка мене просто вразила – дві жінки відкрили козячу ферму. Вона так і називається – Козяча ферма двох Катерин. Одна жінка з Львова, інша переселенка з Донбасу, – розповіла спікерка.

Ферма працює у селі Тухля Сколівського району Львівщини.

– Вони починали з нуля, купили одну козу. А нині у них ціла ферма. Вони ні на хвилинку не розслабились, хоча втратили все. Як їм тяжко, але вони не здаються, – розповіла Жулинська.

Дослідження Фонду Олени Пінчук та GFK виявило, що один з найбільш поширених стереотипів у суспільстві є те, що жінка не повинна бути успішною.

– Жінка не пишається тим, що вона успішна. Вона соромиться цього. Їй здається, що їй будуть заздрити. Тому ми і створюємо багато проектів, які є інструментами для того, щоб жінка стала успішною, – заявила вона.

Про бізнес

Бізнес швидко зорієнтувався у кризу, яку спричинив коронавірус. Наприклад, компанія Coca-Cola зупинила у квітні рекламну кампанію, а її фінансування переправили на підтримку працівників та соціальних ініціатив.

– В Україні через червоний хрест ми закупили обладнання для 6 лікарень та надали лікарям та пацієнтам більше 100 тисяч пляшок води та напоїв, – додала вона.

У компанії фокусувались на трьох речах – відповідальне ставлення до відходів, відповідальне ставлення до води та підсилення ролі жінок та молоді в Україні.

– Ми із самого початку підтримували Український Жіночий Конгрес і будемо продовжувати його підтримувати. Я дуже пишаюсь, що ми партнери, – заявила Жулинська.

У компанії, де працює Олеся Жулинська, діє Ініціатива по підтримці жінок.

– Дослідження показали, що чоловіки одразу погоджувались на підвищення, навіть коли не були готові. А жінки сумнівались – чи потрібно йти вище. Ініціатива допомагає додатково надихнути і підтримати психологічно жінок перетнути цю межу, – сказала Жулинська.

Про що говорили на Українському Жіночому Конгресі

23 липня у Києві відбувся Український Жіночий Конгрес, під час якого обговорили роль жінки як політичного та громадського лідера в Україні.

Цьогоріч він відбувся онлайн. Попри це, усі бажаючі змогли долучитися, прослухати виступи спікерок та поставити запитання.

Захід розділили на три дискусії, на кожній з яких обговорювалися окремі питання жіночого лідерства.