Получить услугу єМалятко в Украине пока можно только офлайн. Для этого нужно подать соответствующее заявление в роддоме, где родился ребенок (до выписки), Центре предоставления админуслуг или отделе ЗАГСа (по месту рождения ребенка или месту регистрации родителей).
Кроме того, нужно иметь оригиналы паспортов обоих родителей и оригинал медицинского свидетельства о рождении.
Если вы решили получить услугу эМалятко, то придется предоставить сканы, копию просто назвать или показать на телефоне следующую информацию:
- налоговый номер обоих родителей;
- свидетельство о браке;
- уникальный номер записи в реестре (УНЗР) хотя бы одного из родителей;
- номер счета в формате IBAN — для заказа помощи при рождении.
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Администратор самостоятельно заполнит электронную заявку на портале Дія. После этого нужно только проверить правильность внесенных данных и поставить свою подпись на заявлении.
Сейчас услуга доступна в 32 городах, которые можно посмотреть по ссылке. В частности, сервис эМалятко заработал и в Киеве.
Благодаря ему, заполнив одно заявление, можно получить 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка.