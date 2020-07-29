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Факты / Украина / Общество

Как получить услугу єМалятко в Украине и какие документы нужны

Получить услугу єМалятко в Украине пока можно только офлайн. Для этого нужно подать соответствующее заявление в роддоме, где родился ребенок (до выписки), Центре предоставления админуслуг или отделе ЗАГСа (по месту рождения ребенка или месту регистрации родителей).

Кроме того, нужно иметь оригиналы паспортов обоих родителей и оригинал медицинского свидетельства о рождении.

Если вы решили получить услугу эМалятко, то придется предоставить сканы, копию просто назвать или показать на телефоне следующую информацию:

  • налоговый номер обоих родителей;
  • свидетельство о браке;
  • уникальный номер записи в реестре (УНЗР) хотя бы одного из родителей;
  • номер счета в формате IBAN — для заказа помощи при рождении.

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Администратор самостоятельно заполнит электронную заявку на портале Дія. После этого нужно только проверить правильность внесенных данных и поставить свою подпись на заявлении.

Сейчас услуга доступна в 32 городах, которые можно посмотреть по ссылке. В частности, сервис эМалятко заработал и в Киеве.

Благодаря ему, заполнив одно заявление, можно получить 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка.

Источник: Министерство цифровой трансформации

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